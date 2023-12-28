Malatya'da 4,6 büyüklüğünde deprem

Malatya’da saat 12.34’te, 17.3 kilometre derinlikte, 4.6 büyüklüğünde deprem oldu.

AFAD; Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde, bugün saat 12.34’te, 17.3 kilometre derinlikte, 4.6 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı. Kandilli Rasathanesi ise büyüklüğünü 4,6 olarak duyurduğu depremin 5 kilometre derinlikte meydana geldiğini bildirdi.

Malatya Valisi Ersin Yazıcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Şu ana kadar 112 acil çağrı merkezimize ulaşan bir ihbar yok. Ekiplerimizi saha taramasını gerçekleştiriyor, gelişmeleri takip ediyoruz" ifadelerini kullandı.

