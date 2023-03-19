Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde saat 10.25'te, 4,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, deprem 6,96 kilometre derinlikte gerçekleşti.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
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Malatya'da 4 büyüklüğünde deprem
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 4,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Haber Merkezi
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde saat 10.25'te, 4,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, deprem 6,96 kilometre derinlikte gerçekleşti.