Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde saat 10.25'te, 4,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, deprem 6,96 kilometre derinlikte gerçekleşti.