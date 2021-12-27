Malatya'da 2 bin litre sahte alkol ele geçirildi

Malatya’da jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 2 bin litre sahte alkol ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

İHA'nın haberine göre Malatya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sahte alkol imal ve ticaretine yönelik çalışmalar kapsamında Yeşilyurt ilçesine bağlı Seyituşağı Mahallesi’nde bir ikamete operasyon düzenledi.

Düzenlenen operasyonda variller içerisinde 2 bin litre sahte alkol ele geçirildi. 1 kişinin gözaltına alındığı olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.