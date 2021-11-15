Malatya Valiliği'nden 'uyuşturucu' açıklaması: İşten atıldı, soruşturma başlatıldı

Malatya Valiliği, CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba’nın Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık’ın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde yer alan iddia ile ilgili yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada şunlar belirtildi:

“Malatya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde görevli F.D. sürekli işçi kadrosunda görev yapmakta iken emniyet güçlerinin gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonunda göz altına alınmış ve mahkemece tutuklanmıştır. İl Müdürlüğümüz tarafından derhal yapılan inceleme ile kişinin iş akdi fesih edilmiştir.

“Uyuşturucu hap ele geçirildi'

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce 30 Ekim 2021 tarihinde şahsın ikâmetinde yapılan aramada yeşil reçeteye tabii uyuşturucu ve uyarıcı özelliği olan hap ele geçirilmiş, şahıs gözaltına alınmış, yapılan sorgulamada İl Müdürlüğü bodrum katı merdiven altında aynı özelliklere sahip uyuşturucu ve uyarıcı maddeleri sakladığı beyanı üzerine yapılan aramada söz konusu maddelere de el konulmuştur.

'İşten atıldı'

Şahıs ‘Yeşil Reçeteye Tabii Uyuşturucu ve Uyarıcı Özelliği Olan Hap Satmak’ suçundan 31 Ekim2021 günü çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştır. Olayın hemen ardından 4857 sayılı İş Kanun’un 25. Maddesinin ‘II’ Fıkrasında belirtilen Ahlak ve İyi Niyet Kurallarına Uymayan Haller ve Benzerleri başlığı ‘d’ bendi uyarınca ivedilikle gerekli işlem yapılarak açığa alınmış ve iş akdi fesih edilerek kurum ile ilişiği kesilmiştir. Ayrıca konu ile ilgili 4 Kasım 2021 tarihinde muhakkik görevlendirilerek idari inceleme başlatılmıştır.”

Bakan'a sorular

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Malatya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü binasında 5 bin uyuşturucu hap ele geçirildiğini belirterek, “Başka ülkede olsa yer yerinden oynardı, bizde kimsenin kılı kıpırdamıyor, konu en az zararla kapatılmak isteniyor” demişti.

Ağbaba, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık’a; “Malatya İl Müdürlüğü binanızda 5 bin sentetik hap bulunması başlı başına bir skandalken, kurum müdürünün halen görevde kalması da skandalın bir başka yönüdür. Bakanlığınız tarafından özel şoförü uyuşturucu ticareti yapmaktan 31 Ekim 2021 tarihinde tutuklanan Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü’ne soruşturma açılmış mıdır?” sorusunu yöneltmişti.

Ağbaba’nın Bakan Yanık’a yönelttiği sorular şu şekilde;

1-Malatya Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nün deposunda 5 bin adet sentetik hap ele geçirilmesi bakanlığınız tarafından nasıl değerlendirilmektedir?

2-Bakanlığınızın kurum binaları uyuşturucu deposu olarak kullanılırken bugüne kadar konuyla ilgili hangi işlemler yapılmıştır?

3- Konuyla ilgili yerel basında haberlerin çıkmasının üzerinden 2 hafta geçtikten sonra Malatya Valiliği tarafından açıklama yapılarak olay doğrulanmıştır.Operasyon sonrası İl Müdürünüzün ve Bakanlığınızın günlerdir sessiz kalmasının sebebi nedir?

4-Malatya İl Müdürünün özel şoförü olduğu belirtilen F.K’nın bu hapları korumanız altındaki çocuklara veya gençlere içirdiği veya sattırdığı yönündeki dehşet verici iddialarla ilgili hangi araştırmalar yapılmıştır?

5-Kurum personeli İl Müdürünün özel şoförlüğünü yapmaktan faydalanarak söz konusu araçlarla uyuşturucu hap ticareti yaptığı, polis noktalarını rahatlıkla geçebildiği, satabilmek ve dağıtımını yapabilmek için söz konusu kurum araçlarını kullandığı iddiaları doğru mudur?

6-Malatya İl Müdürlüğü binasında 5 bin sentetik hap bulunması başlı başına bir skandalken, kurum müdürünün halen görevde kalması da skandalın bir başka yönüdür. Bakanlığınız tarafından özel şoförü uyuşturucu ticareti yapmaktan 31 Ekim 2021 tarihinde tutuklanan Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü’yle soruşturma açılmış mıdır?

7-Tutuklanan kurum personelinin kurum içerisinde disiplinsiz davranışlarda bulunduğu,mesai saatlerine uymadığı, kuruma köpek getirip tüm katları gezdirdiği ancak buna rağmen hakkında herhangi bir işlem yapılmadığı iddiaları doğru mudur?

8-Uyuşturucu satıcısı Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü personelinin tutuklanmasının ardından kuruma torbacıların geldiği, kurum deposunda uyuşturucu hap aradıkları, kurum müdürünün bu olayla ilgili de herhangi bir işlem yapmadığı iddiaları doğru mudur?

9-Bakanlığınız bünyesindeki bir idareciyle ilgili işlem yapılması için daha ne yapması gerekmektedir?