İş makineleri deprem bölgesinde değil hukuksuz inşaatta çalıştı: 'Koyun can derdinde, kasap et'

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, Silifke'de iş makinalarının videosunu paylaşarak 'Rant hırsı afet dinlemiyor' dedi.

Haber Merkezi

Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkanı Vahap Seçer, Silifke Tisan'da bulunan yarımadanın, "kıyı kanununa aykırı" olarak imara açılmasına ve deprem bölgesindeki ihtiyaca rağmen iş makinelerinin şantiyede çalıştırılmasına tepki gösterdi.  

Silifke Tisan'da çalışan iş makinelerinin videosunu paylaşan Seçer, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin projeyi yargıya taşımasına rağmen ilçe belediyesinin ruhsat verdiğini aktardı.

Önce sahilin doldurulduğunu daha sonra inşaat çalışmalarına başlandığını kaydeden Vahap Seçer, hukuksuz şantiyeye “Koyun can derdinde, kasap et. Rant hırsı afet dinlemiyor" sözleriyle itiraz etti.

Ne olmuştu?

Halihazırda 500 adet konutun bulunduğu Tisan'da, MHP'li Silifke Belediyesi geçen yıl yapılaşmadan korunan bakir alanlarda iki katlı konutlar ve 5 katlı bir otel yapılmasını öngören 1/1000 ölçekli plan hazırlığına girişmişti.

Planlar daha meclise bile gelmeden bin konutluk yapılaşma için projeler hazırlanmış, arsaların satılmış, yeni konutların maket üzerinden satışlarına başlanmıştı.

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