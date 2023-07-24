Makilikte başlayan yangın ormana sıçradı: Gece görüşlü helikopter istendi

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, makilik alanda çıkıp ormana yayılmaya başlayan yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Kumluova Mahallesi'ndeki makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangına, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ile Seydikemer Belediyesi ekipleri müdahale ediyor.

Seydikemer Kaymakamı Yıldız Büyüker, gazetecilere yaptığı açıklamada, makilik alandaki yangının herhangi bir yerleşim alanını tehdit etmediğini söyledi.

Seydikemer Belediye Başkanı Önder Akdenizli ise "Yangına tüm ekipler müdahale ediyor. Gece görüşlü helikopter takviyesi istedik. Bizde belediye olarak tüm ekiplerimizi buraya yönlendirdik" dedi. (AA)