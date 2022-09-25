Mahsa Jina Amini’nin ölümü Paris'te protesto edildi 

Fransa’nın başkenti Paris’te, 22 yaşındaki Mahsa Jina Amini’nin Tahran'da ahlak polisince gözaltına alınmasının ardından ölümü nedeniyle İran hükümeti protesto edildi.

Paris’te bir araya gelen göstericiler, Amini’nin ölümünü nedeniyle İran hükümetini protesto ederek, İran hükümetinin kadınlara karşı olan tutumunun kınadı. İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney aleyhine sloganlar atan göstericiler, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u Hamaney'in eylemlerine karşı tavır almaya çağırdı.

Öğleden önce Chatelet Meydanı’nda toplanan göstericiler öğleden sonra ise Eyfel Kulesi’nin karşısında bulunan Trocadero Meydanı’nda bir araya geldi. Trocadero Meydanı’nda toplanan yüzlerce gösterici, İran’ın Paris Büyükelçiliğine yürüdü. Polis, İran Büyükelçiliğine 200 metre kala göstericileri durdururken, polis ile göstericiler arasında arbede çıktı. Fransa’daki İran hükümetine karşı olan gösterilerin gelecek haftada sürmesi bekleniyor.