Mahsa Amini'nin ölümünün 40. günü: İran'da protestolar devam ediyor

İran'da Mahsa Amini'nin ölümünün 40. gününde başkent Tahran'ın birçok bölgesi protestolara sahne oldu. Tahran'da üniversitelerde başlayan gösteriler, Sühreverdi Caddesi'nde devam etti. Göstericiler, "Jin, Jiyan, Azadî (Kadın, Yaşam, Özgürlük)" sloganlarıyla yürüyüş düzenledi.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülere göre, Tahran Büyük Pazar'ın etrafı, elektronikçiler ve bilgisayarcılar çarşısı gibi önemli noktalar gösterilere sahne olurken, Cumhuri Caddesi'nde yer alan Alaaddin Çarşısı esnafı da kepenk kapattı.

Tahran Büyük Pazar etrafındaki cadde ve sokaklarda göstericiler slogan atarken, güvenlik güçleri ise kalabalığa saldırdı. Göstericiler, Cumhuri Caddesi'ndeki üst geçitte bulunan reklam panosunu da ateşe verdi.

Lale Parkı'nın yukarı tarafları, Hervey Meydanı, Kuzey Firdevsi Caddesi ile Lalezar ve Suhank bölgesinde de protestolar düzenledi.

İran basınında çıkan haberlere göre, Tahran'ın Emirabad bölgesinde doktorlar ve diş hekimlerinin eylemini emniyet güçleri engelledi.

Sosyal medyada yapılan Mahsa Amini'nin ölümünün 40. günü için geniş katılımlı sokak gösterileri çağrıları üzerine bugün Amini’nin memleketi Sakkız başta olma üzere birçok yerde protestolar düzenlendi.

Amini'nin ölümünün ardından başlayan protestolarda 200'den fazla kişinin yaşamını yitirdiği öne sürülüyor. (AA)