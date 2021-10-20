İzmir merkezli 5 ilde Cemaat'in emniyetteki ‘mahrem kadın’ yapılanmasına yönelik operasyonda haklarında gözaltı kararı verilen 39 kişiden 32'si gözaltına alındı. (İHA)
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
‘Mahrem kadın’ operasyonu: 32 kişi gözaltına alındı
Cemaat'e yönelik olarak bu sabah saatlerinde düzenlenen 'mahrem kadın' operasyonunda 32 kişinin gözaltına alındığı açıklandı.
Haber Merkezi
İzmir merkezli 5 ilde Cemaat'in emniyetteki ‘mahrem kadın’ yapılanmasına yönelik operasyonda haklarında gözaltı kararı verilen 39 kişiden 32'si gözaltına alındı. (İHA)