‘Mahrem kadın’ operasyonu: 32 kişi gözaltına alındı

Cemaat'e yönelik olarak bu sabah saatlerinde düzenlenen 'mahrem kadın' operasyonunda 32 kişinin gözaltına alındığı açıklandı.

Haber Merkezi

İzmir merkezli 5 ilde Cemaat'in emniyetteki ‘mahrem kadın’ yapılanmasına yönelik operasyonda haklarında gözaltı kararı verilen 39 kişiden 32'si gözaltına alındı. (İHA)

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İzmir merkezli 41 ilde Cemaat operasyonu: 158 gözaltı kararı

 