Mahmut Tanal'dan tartışmalı atama kararı sonrası Meclis'te oturma eylemi

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, Karaman'daki Ensar Vakfı yurtlarında 45 çocuğun cinsel istismara uğradığı dönem İl Milli Eğitim Müdürü olarak görev yapan Asım Sultanoğlu'nun Şanlıurfa Milli Eğitim Müdürlüğü’ne atanmasına tepki olarak Meclis Genel Kurulu'nda oturma eylemine başladı.

Meclis Genel Kurulu’nda Asım Sultanoğlu’nun Şanlıurfa’dan gitmesi için demokrasi nöbeti tutacağını belirten Tanal, Twitter hesabından şu açıklamaları yaptı:

'AKP iktidarı 'vazgeçilmez müdür' yaptı'

"Maalesef Şanlıurfa halkının, Karaman’daki tecavüz skandalında ağır ihmali bulunmasından dolayı cezalandırmak yerine ödül alır gibi Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevine getirilen Asım Sultanoğlu’nun atama kararının derhal durdurulması talebi görmezden gelindi. Ensar Vakfı’ndaki skandalla isminin anılmasına karşın, yargıya karşı korunan Asım Sultanoğlu’na AKP iktidarı, 'Vazgeçilmez müdür' muamelesi yapıyor.

Karaman’da Ensar Vakfı’ndaki tecavüz skandalının ardından bakanlık emrine alınarak müfettiş sıfatıyla yoluna devam eden Asım Sultanoğlu’nun Kahramanmaraş’a, Bursa’ya ve Antalya’ya Milli Eğitim Müdürü olarak atanması gündeme gelmiş, ancak her üç kentte vatandaşların, sivil toplum kuruluşlarının tepkisi üzerine Sultanoğlu, amacına ulaşamamıştır. Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevine getirilen Asım Sultanoğlu’nun, yeni Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e yakın bir isim olduğu belirtilmektedir. Bu yüzden Yusuf Tekin’in, Milli Eğitim Bakanlığı koltuğuna oturur oturmaz, Asım Sultanoğlu’nu Şanlıurfa’ya atadığı kaydediliyor. Asım Sultanoğlu’nun arkasındaki gücün, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin olduğu dile getiriliyor.

'Sultanoğlu gibi milli eğitim müdürü istemiyoruz'

İktidara yakınlığıyla bilinen eğitim sendikası Eğitim-Bir-Sen ile İlim Yayma Cemiyeti’nin, kendi adaylarını Şanlıurfa Milli Eğitim Müdürü yapmaya çalıştıkları, ancak Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in tercihini, kendisine yakın olan Asım Sultanoğlu’dan yana kullandığı vurgulanıyor. Şanlıurfa’da, istismar suçlusu vakıf ve dernekleri savunan Asım Sultanoğlu gibi milli eğitim müdürü istemiyoruz! Çocuklarımızın emin ellerde olmasını istiyoruz. Bu yüzden Asım Sultanoğlu’nun Şanlıurfa Milli Eğitim Müdürlüğü’ne getirilmesine tepki olarak, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde Genel Kurul’da oturma eylemi düzenleyeceğim. Meclis Genel Kurulu’nda Asım Sultanoğlu’nun Şanlıurfa’dan gitmesi için demokrasi nöbeti tutacağım!" (ANKA)