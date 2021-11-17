HDP Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ, Bismil'de korucuların suça karışmasına ilişkin Meclis'e soru önergesi verdi.

Dağ, önergesinde koruculuk uygulamasının Türkiye’ye hiçbir faydasının olmadığını belirtti.

Dağ, korucuların karıştığı suçları da önergesinde sıralayarak, korucuların 90’lı yıllardan beri bölgede suç makinelerine dönüştüğünü ifade etti.

Bismil’deki cinayette tutuklanan korucular serbest bırakıldı

Dersim Dağ, Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde üvey kardeşler arasındaki anlaşmazlık sonucu eşi ve oğlunu öldürmekten tutuklu bulunan korucubaşı Mahmut Karaaslan ve kendisi gibi korucu oğlu Sidar Karaaslan’ın tahliye edilmesine tepki gösterdiği önergesinde, işledikleri iki cinayetin yanı sıra ailenin diğer 8 ferdine yönelik “cinayete teşebbüs” suçlaması olduğunu, yüzlerce yıl hapis cezası istendiği hâlde tutuklu korucuların 10 milyon TL para karşılığında tahliye edildiklerini vurguladı.

Dağ, önergesinde Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’e konu hakkında cevaplandırılmasını istediği şu soruları yönlendirdi:

1. Bakanlığınız, korucuların işlediği suçları cezalandırmada yetkili midir?

2. Mahmut Karaaslan kim veya kimler tarafından korunmaktadır? Bu kişi, cinayet işleme cesaretini kimden almaktadır?

3. Korucuların bölgede her türlü adi suça karışması, bilginiz dahilinde mi gerçekleşmektedir?

4. Korucuların karıştığı suçların cezasızlık politikası ile ödüllendirilmesi bakanlığınızın bilgisi dahilinde midir?

5. Yürürlüğe konulduğu 1985 yılı itibariyle kaç korucu suç işlemiş? Kaç kişinin suçtan kaynaklı görevine son verilmiştir? Kaç kişi ceza almıştır?