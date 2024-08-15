Mahmud Abbas TBMM’de duyurdu: Gazze’ye gideceğim

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, TBMM Genel Kurulu Olağanüstü Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Gazze Şeridi'ne gitme kararı aldığını belirtti.

TBMM'ye hitaben yaptığı konuşmada Türkiye'ye Gazze'ye on binlerce ton insani yardım gönderdiği için teşekkür eden Abbas, Filistinlilerin direnişinin devam edeceğini vurguladı. Abbas "Dimdik durmaya devam edeceğiz ve topraklarımızdan ayrılmayacağız. Halkımız ne olursa olsun oradaki (Filistin) gaspçıları defedecektir” dedi.

Konuşmasının başında İsrail’in saldırıları ve soykırımı nedeniyle Filistin’de yaşamını yitirenleri anan Abbas, İran’da düzenlenen suikast sonucu öldürülen Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye’yi de andı. Abbas İsrail saldırılarından söz ederek “Bunların sonuncusu da Haniye'ye karşı işlenen suç olmuştur. Ve sizleri çok değerli kardeşlerim, Haniye'nin ve şehitlerin ruhuna Fatiha okumaya davet ediyorum” diye konuştu.

Filistin’deki “ulusal uzlaşı” görüşmelerinin sürdüğünü kaydeden Abbas “Zafere ulaşmanın en güçlü yolu ulusal birliktir. Dostlarımıza teşekkür etmek istiyoruz, bu erdemli sonuca ulaşmak için. Bizler ulusal uzlaşıyı gerçekleştirmedikçe kafamızın rahat etmesi mümkün değil” ifadelerini kullandı.

İsrail’in Gazze’de işlediği savaş suçlarının eninde sonunda hesabının sorulacağını söyleyen Abbas, İsrail’in saldırılarına dünyanın dur dediği yerde ABD’nin defalarca “veto hakkı”nı kullandığını belirtti.

“80 tane karar var şimdiye kadar alınan ama ABD'nin tutumundan dolayı bir tanesi bile uygulanamadı” diyen Abbas “Askeri yöntemler sonuç getirmeyecektir. Filistin'in meşru hakkına dayalı yöntemler barışı getirebilir. İsrail'in kısmi çözümlere yönelmesi doğru değildir. Gazze tümüyle bizimdir. Batı Şeria ve Kudüs gibi onlar da bizimdir. Biz topraklarımızı bir karış dahi olsa parçalayan çözüme eyvallah demiyoruz” ifadelerini kullandı.

'Önümüzde çözüm kalmadı, Gazze'ye gitme kararı aldım'

Abbas Gazze’ye gitme kararınıysa şu sözlerle duyurdu:

“Önümüzde bir çözüm kalmadı. Ben, Filistin liderliğindeki kardeşlerimle Gazze'ye gitme kararı aldım, bunu yapacağım. Bütün gücümle bunu gerçekleştireceğim. Bunun bedeli hayatımız da olsa. Benim hayatım Gazze'deki bir çocuğun hayatından daha değerli değildir."

Mahmud Abbas Gazze’nin ardından Kudüs’e gideceğini “Bizler Gazze'den sonra Kudüs-ü Şerif'e yöneleceğimizi söylemek istiyorum. Ebedi başkentimize gideceğim” diye duyurdu.

Haaretz’in Filistinli kaynaklara dayandırdığı haberine göre Abbas’ın Gazze’ye Mısır’ın Refah sınırından girmek isteyeceği belirtiliyor.

Abbas'ın TBMM Genel Kurulunda 46 dakika süren konuşması, AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, milletvekilleri ve davetliler tarafından ayakta alkışlandı.

Kurtulmuş: Filistin davası Abdülhamid Han'ın mirasıdır

Öte yandan TBMM Genel Kurulu’nda düzenlenen oturumun açılışında Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş da bir konuşma yaptı.

Tarihi bir oturuma şahitlik edildiğini söyleyen Kurtulmuş, “Filistin davasını bugünlere getiren bütün büyük mücahitleri saygıyla andığını” söyledi. “Filistin meselesi bizim için milli bir davadır” ifadesini kullandı.

Kurtulmuş “Filistin, Hazreti Ömer'in, Selahaddin Eyyubi'nin, Kanuni Sultan Süleyman'ın, Sultan Abdülhamid Han'ın mirasıdır, emanetidir. Osmanlı, Birinci Dünya Savaşı'nda yenildikten sonra, geri çekilmek mecburiyetinde kalan ordularımız Filistin topraklarını terk ettikten sonra bile hayatının sonuna kadar Kudsü Şerif'i bekleyen Iğdırlı Hasan Onbaşının bize mirasıdır. Bu mirasa hayatımızın sonuna kadar sahip çıkacağız” diye konuştu.

Özgür Özel ayağında oluşan kırık nedeniyle oturuma katılmadı

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in ayağında oluşan kırık nedeniyle Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın konuşma yaptığı TBMM'deki Filistin Konulu Olağanüstü Toplantı'ya katılamadığını söyledi.

Başarır “Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel, bugün burada olmayı çok istiyordu ama ayağında basit bir kırık oluştu. Yarından sonra büyük bir ihtimalle doktorların gözetiminde ortopedik bir yardımla yürüyebilecek. Burada olmayı dediğim gibi çok istiyordu çünkü o da Filistin'in haklı mücadelesine sonuna kadar destek verdi” dedi.

Katar'daki müzakere turu başladı: Hamas'ın katılımı henüz net değil

Abbas’ın TBMM’de konuşma yaptığı saatlerde Katar’ın başkenti Doha’da Gazze’de ateşkes ve esir takası anlaşması için yeni müzakere turunun başlaması bekleniyordu. Hamas’ın müzakerelere katılıp katılmayacağı ise halen belirsizliğini koruyor.

ABD, Katar, Mısır arabuluculuğunda İsrail delegasyonuyla yürütülecek dolaylı müzakerelere katılmak için Hamas ABD tarafından 2 Temmuz’da sunulan teklifin temel alınmasını, yeni şartlar dayatılmamasını istiyor.

El Mayadin’e konuşan Hamas yetkilisi Usame Hamdan, Hamas delegasyonunun müzakerelere ancak arabulucuların İsrail’in Gazze’de ateşkes ve esir takası hakkındaki 2 Temmuz belgesini kabul ettiğini bildirmeleri durumunda katılacaklarını söyledi.

Reuters’ın haberine göre ise Doha’daki müzakereler başladı.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü John Kirby de CIA Başkanı William Burns’ün de katıldığı müzakereleri “umut verici” bir başlangıç olarak niteledi, görüşmelerin yarın da sürebileceğini belirtti.