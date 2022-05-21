Mahkemeyi tanımayan AKP'li belediyeden yeni çözüm: Millet bahçesi

AKP'li Samsun Büyükşehir Belediyesi, parkın bir kısmını yıkıp Kent Yönetim Merkezi ile ilçe terminali yapmaya başlaması üzerine, Mimarlar Odası her iki inşaat için yargıya gitmişti. Mahkeme yürütmeyi durdurma kararı verince, belediye bütün park alanı dahil olmak üzere geniş bir bölgeyi Millet Bahçesi yapmak için meclisten karar çıkarıp inşaatlara devam etti.

Sözcü'den İsmail Akduman'ın haberine göre, kent merkezinde daha önce Gıda Borsası ve Kamyon Garajı gibi yoğunluk yaratan eski binalar yıkılarak şehir dışına çıkarılmış ve söz konusu alan parka çevrilmişti. 31 Mart yerel seçimleri ile göreve gelen AKP’li Mustafa Demir, bir süre önce Kültür Park olarak bilinen alanı itirazlara rağmen imar değişikliği yapılarak yapılaşmaya açtı. Parkın bir kısmına Kent Yönetim Merkezi yanına da ilçe terminali yapımına başladı.

Mahkemeden yürütmeyi durdurma kararı

Kültür Park’ın orta yerine yapılan iki bina için yapılan imar değişikliğini, Samsun Mimarlar Odası yargıya taşıdı. Samsun 2. İdare Mahkemesi, her iki binanın da "Kıyı Kenar Kanunu"na aykırılık teşkil ettiğini ve hukuka aykırı olduğunu ve dava konusu işlemin, uygulanması hâlinde telafisi güç zararlar doğabileceğini belirterek yürütmeyi durdurma kararı verdi.

Bir kısmı yapılan binaların inşaatına kısa bir süre ara verildi. Ancak, daha sonra mahkeme kararına karşı inşaatlara devam edildi. Mahkeme kararına rağmen inşaatların devam etme nedeni ise ortaya çıktı.

AKP’li Belediye'nin imar değişikliği yaparak yapılaşmaya açtığı Kültür Parkı, meclis kararıyla geniş bir alana yapmayı planladığı "millet bahçesi" planının içine dahil ettiği anlaşıldı. CHP ve İYİP'li meclis üyelerinin itirazlarına rağmen teklif kabul edildi. Parka lokanta, büfe ve taksi durağı yapılmasına da izin verildi.

CHP Grup Başkan Başkanvekili Atilla Tekcan, oy çokluğu ile kabul edilen teklife itiraz ederek, "Kültür Park, hukuk dışı şekilde imara açıldı. İmara açıldıktan sonra İlçe Terminali ve Kent Yönetim Merkezi inşaatına başlandı. Açılan davalarda ise yürütme durdurma kararı verildi. Plan değişikliği ve Millet Bahçesi kavramı ile yapılan çalışmalar yasallaştırılmaya çalışıldı. Millet Bahçesi içinde terminal tanımı yok. Davayı kaybederse Büyükşehir Belediyesi, burada kiralamayı alacak olan yatırımcı mağdur olacak. Dava bitene kadar burayla ilgili işlem yapılmamalı" dedi.