Mahkemenin dinlemek istediği eski İçişleri Bakanı Tantan'ın adresi 'bulunamadı'

Adına “Hayata Dönüş Operasyonu” verilen ve 20 ayrı cezaevinde 28 siyasi tutuklunun katledildiği, onlarcasının da yaralandığı 19-22 Aralık 2000 tarihli katliamla ilgili süren bir davada mahkeme, eski İçişleri Bakanı Sadettin Tantan’a ulaşamadı.

Bayrampaşa Cezaevi ile ilgili açılan davada, 37 er ve 2 astsubay yanı sıra birleşen dosyalarla Ankara Jandarma Özel Harekat mensubu rütbeli askerler ile birlikte toplamda 194 kişi yargılanıyor.

Hâlâ Bakırköy 13’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde süren davanın 45’inci duruşması öncesinde ara celsede ifadesi alınan dönemin Jandarma Genel Komutanlığı Asayiş Daire Başkanı Ali Aydın, operasyondan sorumlu olanlara işaret etti. Her birimin ayrı komutanı olduğunu söyleyen Aydın, bir numaralı sorumlunun Bülent Ecevit, iki numaralının İçişleri Bakanı Sadettin Tantan, üç numaralının Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk ve dört numaralı sorumlunun ise dönemin Jandarma Genel Komutanı Aytaç Yalman olduğunu hatırlattı.

Bakanlık 'Tantan'a ait güncel adres bulunamadı' dedi

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre duruşmada müdafi avukat Güçlü Sevimli, Aydın’ın ifadelerine dikkati çekerek, sorumluların tespit edilip yargılanmasını istedi. Ara kararını oluşturan mahkeme, İçişleri Bakanı Sadettin Tantan ile Cezaevi Tevkif Evleri Genel Müdürü Ali Suat Ertosun’un tanık olarak dinlenmesi için adreslerinin belirlenip, müzekkere yazılmasına karar verdi. 9 Aralık’ta görülen duruşmanın ardından Ertosun’un adresi belirlendi. Tebligat gönderilen Ertosun’un yarın görülecek 46’nci duruşmada dinlenmesi bekleniyor.

Av. Sevimli, dönemin İçişleri Bakanı Sadettin Tantan için İçişlerine Bakanlığı’na yazı yazıldığını, ancak Bakanlığın “Tantan’a ait güncel adresin bulunamadı” şeklinde yanıt verdiğini paylaştı. Sevimli, bu nedenle Tantan’ın dinlenmesi için henüz tebligat gönderilemediğini aktardı.