Mahkemeden yeni karar: Fenerbahçe taraftarları Kayserispor maçına alınmayacak

Kayserispor ile Fenerbahçe arasındaki karşılaşma öncesinde Fenerbahçeli taraftarlarla ilgili yeni bir karar alındı.

Fenerbahçe taraftarının maça alınmayacağına dair açılan davada mahkemenin verdiği yürütmeyi durdurma kararı idarenin itirazları sonrası bozuldu. Kayseri 2.Bölge İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararını bozdu. Buna göre Fenerbahçe taraftarları Kayserispor maçına alınmayacak.

Öte yandan karara yeniden itiraz edilmesi bekleniyor.

Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında oynanacak olan Kayserispor-Fenerbahçe maçı öncesinde Kayserispor Kulübü’nün talebi doğrultusunda Kayseri Valiliği’nin aldığı yasak kararına Fenerbahçe Kulübü itiraz etmişti. İtiraz üzerine mahkeme kararın yürütmesini durdurmuştu.

Fenerbahçe taraftarları Konyaspor maçında "Hükümet istifa" sloganları atmış, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli maçların "seyircisiz oynanması" çağrısı yapmıştı. Kayserispor Kulübü ise Beşiktaş tribünlerinin de dahil olduğu ‘Hükümet İstifa’ sloganlarına sosyal medya hesaplarından kınama mesajı geçmişti.