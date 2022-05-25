Mahkemeden Yemek Sepeti kararı: İşçiler haklı bulundu

Tüm Taşıma İşçileri Sendikası (TÜMTİS) Yemek Sepeti Manisa deposunda işten çıkarılan Kemal Oğuz, Yakup Der ve Ömer Dizemen isimli 3 üye için açtığı işe iade davalarını kazandıklarını duyurdu.
İstanbul 35. İş Mahkemesi’nde görülen davada işçilerin işe iadesine, bir yıllık ücretleri tutarında sendikal tazminata ve 4 aylık ücretleri tutarında boşta geçen süre ücretinin ödenmesine hükmedildi.
'İşveren ilk günden itibaren işçiler üzerinde baskı uyguladı'
Sosyal medyadan haberi duyuran TÜMTİS'in açıklaması şöyle: