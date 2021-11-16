Mahkemeden Millet Bahçesi projesine ret

İzmir Bergama ilçesinde yapılması planlanan "Millet Bahçesi Projesi"ne yönelik tepkiler sürerken mahkemeden de 'ret' kararı geldi.

Proje kapsamında ilçe merkezinde bulunan 14 Eylül Stadı’nı da kapsayan toplamda 51 bin 569 metrekare alanda yürüyüş, bisiklet yolları, kütüphane ve kıraathane inşa edileceği belirtildi. AKP’li Belediye Başkanı Hakan Koştu, imzasıyla stat çevresindeki esnaflara iş yerlerinin 'Riskli yapı' tespiti nedeniyle yıkım telbigatı göndererek 60 gün içerisinde tahliye edilmesini istedi. Sokakta kalma riski ile karşı karşıya kalan esnafın çözüm arayışları ve tüm girişimleri sonuçsuz bırakılırken, iş yerlerinin yıkımı için 9 Kasım'da açık teklif usulüyle ihaleye çıkıldı.

Yürütme durduruldu

Mezopotamya Ajansı'nın aktardığı habere göre; bölgedeki esnaflar adına İbrahim Turan, konuyu yargıya taşıdı. "Yıkım ihalesi kararı", "yürütmeyi durdurma" ve "proje planları"na dair üç ayrı dava açtı. İzmir 5'inci İdare Mahkemesi’ne "yıkım ihalesi" ile ilgili açılan dava sonuçlandı. Mahkeme heyeti, yapılan ihalenin hukuka ve mevzuata aykırı olduğu gerekçesiyle yürütmeyi durdurma kararı verdi.