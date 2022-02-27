Mahkemeden kıyı dolgu projesine iptal kararı

Ordu Çevre Derneği’nin (ORÇEV) Ordu Büyükşehir Belediyesi’nin Altınordu ilçesindeki kıyı dolgu projesine açtığı davada “yürütmeyi durdurma” dan sonra kesin karar çıktı. Mahkeme kıyı dolgu projesi için verilen “ÇED olumlu kararı” iptal etti.

Ordu Çevre Derneği tarafından 2019 yılında Ordu 1. İdare Mahkemesine açılan Çevre Şehircilik Bakanlığı’nın ÇED olumlu kararının iptali için açtığı dava sonuçlandı.

Ordu Çevre Derneği Yönetim Kurulu adına yapılan açıklamada, “Üç yıl sonra da olsa, kısmi zararlar verilmiş olsa da sonunda haklı davamız sonuçlandı. Ordu Büyükşehir Belediyesi’nin önceki projelerine açtığımız davaların da lehimize sonuçlandığı düşünüldüğünde Ordu Büyükşehir Belediyesi’nin projelerinin hukuka ve ekolojik standartlara uygun olmadığı anlaşılacaktır” denildi.

Önce yürütme durdurma sonra karar

ORÇEV Yönetim Kurulu tarafından yapılan açıklamada "Mahkemenin yürütme durdurma kararından sonra yapılan duruşmadan hemen sonra kararın verilmesi oldukça önemli" ifadelerine yer verildi.

Yönetim Kurulu yaptığı açıklamada, “Yürütmeyi durdurma kararından sonra 21 Şubat 2022 Pazartesi günü duruşmamız oldu. Mahkeme, ekolojik yıkımı görüp yasa gereği kararını verdi. Karar 23 Şubat 2022 Çarşamba günü açıklandı. Bu önemli bir karar. Kıyı dolgu projesi, mahkeme devam ederken uygulama çalışmaları sürüyordu. Her gün zarar veriliyordu. Mahkemenin yürütmeyi durdurma kararı ve hemen ardından kesin karar, Ordu’nun kıyılarının korunmasını sağladı. Ordu Büyükşehir Belediyesi önceki ve bu karardan ders çıkararak projelerini hukuka ve ekolojik duruma göre ve halkla değerlendirerek yapar umarız.” ifadelerini kullandı.

Mahkemenin gerekçeli kararı

Öte yandan ORÇEV, açıklamasında mahkemenin kararı hakkında da bilgi verdi.

Yönetim Kurulu tarafından aktarılan Mahkeme kararı şu şekilde:

“…Bu durumda; Ordu ili, Altınordu İlçesi, Düz, Şarkiye, Bahçelievler, Akyazı ve Durugöl Mahallelerinde Ordu Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı tarafından yapılması planlanan “Kıyı Düzenleme ve Rekreaktif Amaçlı Dolgu” projesi ile ilgili olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilen “Çevre Etki Değerlendirme Olumlu Kararı’nın bilimsel ve teknik açıdan değerlendirmesi yapılabilmesi için yeterli niteliklere haiz olmadığı, ÇED Raporu’nda dolgu projesi ile oluşturulacak yeni mekanın Altınordu kentinin mevcut ve planlarla öngörülen mekânsal yapısı ile ilişkisini kurmak için bilgi altyapısının yetersiz özellikle de etki alanına yönelik etütlerin eksik olduğu, etki alanı dışına taşan veya etki alanını dahi kapsamayan etütlerin bir kısmının uygun ölçekli haritalarda yapılmadığı, etütlerde, proje alanı ile etki alanının bir bütün olarak ele alınmadığı, bu iki alana yönelik üretilmesi beklenen veriler ya il geneli verilerinden derlendiği ya da sadece proje sınırları içerisinde bakıldığı, bu yönleriyle, ÇED Raporu’nun bütünlük sergilemediği, olumlu veya olumsuz etkileri tamamlayabilmek için yeterli veri tabanı oluşmadığı, kent kültürü ve alan içindeki yaya sirkülasyonuna yönelik riskleri değerlendirmediği, tipik dolgu alanı planlaması yaklaşımıyla, kentle çok ilişkisi kurulmadan, bütünlüğü ve tutarlılığı proje sınırları içerisinde aramakla hazırlandığı görülmekle, kıyı bilimleri, ulaşım ve trafik planlama, jeoloji mühendisliği ve şehir planlama açısından yerinde olmayan dava konusu çevresel etki değerlendirmesi olumlu kararında hukuka uyarlılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.



Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemin iptaline, ….. Danıştay nezdinde temyiz yolu açık olmak üzere 23.02.2022 tarihinde oybirliğiyle karar verilmiştir.”

Salı günü OBB önünde buluşulacak

Yapılan açıklamada 01 Mart 2022 Salı günü saat 13.15’te Ordu Büyükşehir Belediyesi önünde, Ordu Büyükşehir Belediyesi’nin mahkeme kararlarına uymadığı için Anayasal suç işlediği yönünde basın açıklaması yapılacağı duyurusu yapıldı.