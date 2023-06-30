Mahkemeden Kasım Güler'e 'IŞİD' gerekçesi: '2017'den sonra eylem gerçekleştirilmedi'

IŞİD’in 'Türkiye emiri' olduğu iddiasıyla Millî İstihbarat Teşkilâtı (MİT) tarafından Suriye'de yakalanarak Türkiye’ye getirilen Kasım Güler’e verilen 30 yıl hapis cezasının gerekçesi açıklandı.

T24'ten Asuman Aranca'nın haberine göre; Mahkeme, itiraflarında IŞİD’in Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu, LGBT'ler ve İncirlik Üssüne saldırı planladığını anlatan ve 2019 yılı başında Türkiye emiri yapıldığını anlatan Güler’e "Anayasa’yı ihlal" yerine "silahlı terör örgütü yönetme" suçundan verdiği cezayı "IŞİD’in 1 Ocak 2017’den sonra Türkiye’de eylem gerçekleştirmemesine" dayandırdı.

MİT operasyonuyla getirildi

MİT, 15 Haziran 2021'de terörden arananlar listesinde kırmızı kategoride yer alan Kasım Güler'i Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalamıştı. Eylem yapmak amacıyla yanında getirdiği silah ve patlayıcılara el konulan Güler, Ankara Adliyesi'ne çıkarılarak 21 Haziran 2021'de tutuklanmıştı. IŞİD’in Türkiye emiri olduğu ileri sürülen Güler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği savcılıkta, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak için itiraflarda bulunacağını söylemişti.

Kılıçdaroğlu, İmamoğlu, LGBT'ler...

Güler, 74 sayfalık ifadesinde; IŞİD'in Türkiye'de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, LGBT’ler, Kapadokya'da turistleri taşıyan hava balonları, Zöhre Ana Cemevi ve Adana'da İncirlik Üssüne saldırı planladığını söylemişti. Ankara Başsavcılığı da Güler hakkında "Anayasayı İhlal", "Tehlikeli Maddeleri İzinsiz Bulundurma" ve "6136 sayılı yasaya muhalefet" suçlarından dava açmıştı.

30 yıl hapis

Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesi, geçen mart ayında Güler’in yargılamasını karara bağlamıştı. Mahkeme Güler’i TCK’nın 309. Maddesinde düzenlenen ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası öngören "Anayasayı İhlal" suçu yerine 15 yıla kadar hapis cezası öngörülen "terör örgütü yöneticiliği" suçundan önce 14 yıla, ardından da bu cezada yarı oranında artırıma giderek 21 yıla mahkûm etmişti. Mahkeme Güler’e "tehlikeli madde bulundurma suçundan da 9 yıl hapis ile 30 bin lira adli para cezası vermişti.

'2017 sonrasında eylem yok'

Mahkemenin söz konusu kararının gerekçesi açıklandı. Güler’in yakalandıktan sonraki itirafları ile eşi ve diğer tanıkların beyanlarına yer verilen kararda, yargılama sırasında Emniyet TEM Daire Başkanlığına bir yazı yazılarak, "2018 ve sonrasında IŞİD terör örgütünün Türkiye'de gerçekleştirdiği varsa eylem ve olaylara ilişkin bilgi ve belgelerin gönderilmesinin istenildiği" ifade edildi. Kararda, Emniyet’in bu yazıya verdiği cevapta "1 Ocak 2017 tarihinden sonra örgüt mensupları tarafından Türkiye sınırları içerisinde eylem gerçekleştirilmediğinin bildirildiği" ifade edilerek, "Bu hali ile her ne kadar sanık hakkında 5237 Sayılı TCK'nın 309/1 maddesi gereğince Anayasayı İhlal suçundan cezalandırılması istemiyle iddianame düzenlenmişse de sanığın dosyamıza yansıyan eylemlerinin bir bütün halinde 5237 Sayılı TCK’nın 314/1 maddesinde düzenlenen silahlı terör örgütü yöneticisi olma suçunu oluşturduğu kanaatine varılmıştır" denildi.