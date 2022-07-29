Mahkemeden 'kadın katilinin idamı televizyonda canlı yayınlansın' talebi

Geçtiğimiz haziran ayında Mısır'da işlenen bir kadın cinayeti, ülkede geniş yankı buldu. Mansoura Üniversitesi'nde öğrenim gören 21 yaşındaki Mohamed Adel, aynı okulda öğrenci olan Nayera Ashraf'i bir süredir takip ediyordu. Genç kadından sürekli olumsuz yanıt alan Adel, evlilik teklifini reddeden öğrenciyi üniversite önünde otobüsten indiği sırada boğazını keserek öldürdü.

Sputnik'in haberine göre, Ülke çapında tepki toplayan cinayetin ardından yapılan yargılama sonucunda Adel'in idam edilmesine hükmedildi.

Mahkeme Mısır parlamentosuna yazdığı yazıda, korkunç cinayetin başka kişilere de örnek olmaması için ibret olması gerektiğini gerekçe göstererek, katilin idamının televizyonlarda canlı yayınlanması için hükümetten izin talep etti.