'20 milyonluk daireler edinen gazeteci kılıklı bir hatun' diyerek hedef aldı

Yeniçağ yazarı Mehmet Faraç, sosyal medyada yer alan Sezgin Baran Korkmaz listesinde adı yer alan Sevilay Yılman'ı isim vermeden hedef aldı.

"Kiralık kalemlerin Korkmaz ile iğrenç ilişkileri listeleniyor, gazete köşelerini- televizyon ekranlarını kullanarak Korkmaz'ın kucağına oturanların mide bulandırıcı para muhabbetleri sayfa sayfa deşifre ediliyor..." diyen Faraç, "Bu arada (bir zamanlar CHP'yi dizayn etmeye çalışan, sonraları AKP'nin kucağına oturarak İstanbul'un sosyete semtlerinde 20 milyonluk daireler edinen) gazeteci kılıklı bir hatun, Sezgin Baran Korkmaz'ın besleme listesi ortaya çıkınca Twitter üzerinden birileriyle didişiyor, (diğer yandan da kendini aklamak için) sözde gazetecilik etiği üzerinden utanmadan ahkam kesiyor..." ifadesini kullandı.

Faraç'ın isim vermeden hedef aldığı Yılman, söz konusu liste sonrası "Bak şeref yoksunu… Korkak sünepe! Bu kadar hakarete rağmen kendini açığa çıkartmıyorsun bak! Çamurlamak için algı yapıyorsun ve bunu sen de biliyorsun, ben de! Hakkımda bir iddia yok. Varsa da iddiayı ortaya atan ispatla mükelleftir. Pis tetikçi!" demişti.

Yılman daha önce milyonluk ev haberiyle gündem olmuş, iddiaları yalanlayan bir açıklama yapmıştı.