Mahkemeden Canan Kaftancıoğlu kararı

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İletişim Başkanı Fahrettin Altun'a 'hakaret' suçundan yargılandığı davada beraat etti.

Kaftancıoğlu, 14 Nisan 2020’de Altun’un Üsküdar’daki evinin yanında usule aykırı yapılaşma olduğuna dair kamuoyuna yansıyan iddialarla ilgili açıklama yapmıştı.

Kaftancıoğlu hakkında bu nedenle 'kamu görevlisine alenen hakaret' suçlamasıyla Anadolu 40. Asliye Mahkemesi'nde dava açılmıştı.

Savcı, Kaftancıoğlu hakkında üç ay 15 günden iki yıl dört aya kadar hapis cezası istiyordu.