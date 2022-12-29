İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na Kaftancıoğlu şikayeti: Bu mesele artık çözülmeli

Halktv yazarı İsmail Saymaz, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu arasındaki gerilimine ilişkin yeni bir iddiayı dile getirdi.

Saymaz, "İmamoğlu, geçen pazar günü Ahlatlıbel’de Kılıçdaroğlu ile yaptığı baş başa görüşmede, şikayet ve anlaşmazlık konularından biri olarak Kaftancıoğlu ile yaşadığı gerilimi masaya getirdi. 'Bu mesele artık çözülmeli' dedi" aktarımında bulundu.

Yazının ilgili bölümü şöyle:

"İmamoğlu’nun Saraçhane’deki toplantısına Altılı Masa’nın biri hariç, tüm İstanbul il başkanları katıldı.

Katılmayan kişi…

İmamoğlu ile bir süredir gerginlik yaşadığı iddia edilen CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’ydu.

Kaftancıoğlu, bir gün önce İBB tarafından aranarak, toplantıya davet edilmişti.

Kaftancıoğlu’nu aradım.

Neden katılmadığını sordum.

Yurtdışında okuyan kızını havalimanına götürdüğünü, toplantı ile uçak saati çakıştığı için gelemediğini anlattı.

Kaftancıoğlu’nun açıklaması bu şekilde.

Bu arada, Saraçhane sürecine rağmen İmamoğlu ve Kaftancıoğlu gerginliği yatışmadı.

Hatta İmamoğlu, geçen pazar günü Ahlatlıbel’de Kılıçdaroğlu ile yaptığı baş başa görüşmede, şikayet ve anlaşmazlık konularından biri olarak Kaftancıoğlu ile yaşadığı gerilimi masaya getirdi. “Bu mesele artık çözülmeli” dedi."