Mahkemeden Ankapark kararı: Büyükşehir haklı bulundu ancak atıl kalmaya devam edecek

Ankapark’a ilişkin davada karar çıktı. Ankara 5. Sulh Hukuk Mahkemesi, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin (ABB) Ankapark işletmecisi ile sözleşmeyi feshetmek istemesini haklı buldu, ancak Ankapark’ın ABB’ye teslim edilmesini engelleyen tedbir kararını kaldırılmadı.

Anka Haber Ajansı'nda yer alan bilgilere göre, eski ABB Başkanı Melih Gökçek döneminde yapılan ve şu anda atıl halde olan Ankapark’ın maliyetini mevcut Başkan Mansur Yavaş, 801 milyon dolar olarak açıklamıştı. ABB, Ankapark işletmecisinin atıl halde bıraktığı parkın sözleşmesini feshetmişti. Ankapark işletmecisi buna karşı dava açmıştı. ABB ise hırsızlık olaylarının yaşanmaya başladığı Ankapark’ın tahliye işlemleri başlatmıştı ancak Ankapark işletmecisi buna da tedbir kararı koydurarak, tahliyeyi durdurdu.

Ankara 5. Sulh Hukuk Mahkemesi, ABB ile Ankapark işletmecisi arasındaki davada, ABB’nin sözleşmeyi feshetmesini hukuka uygun buldu. Ancak Ankapark’ın ABB’ye teslim edilmesini engelleyen tedbir kararını kaldırmadı.

Gökçek döneminde belediyenin kasası boşaltılarak yapılan Ankapark açıldıktan kısa süre sonra batarken, çürümeye terk edilen tesis hemen her gün yeni bir hırsızlığa konu oluyor.