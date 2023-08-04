Mahkeme yüzde 73 engelli kadının 'rızası var' dedi, sanık beraat etti

İzmir'de H.Ş. (30) hakkında yüzde 73 oranında engelli olan C.C.'ye (20) karşı ‘zincirleme nitelikli cinsel saldırı’ ve ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçlarından 52,5 yıla kadar hapis istemiyle açılan davada beraat kararı çıktı.

DHA'nın haberine göre, 16 Ekim 2022 tarihinde meydana gelen olayda, H.Ş. otobüs durağında karşılaştığı C.C.'yi yaşadığı eve götürdü. Burada H.Ş. tarafından alıkonulan C.C., nitelikli cinsel saldırıya uğradı. Evden çıkan C.C., emniyete giderek durumu anlattı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Soruşturmanın ardından hazırlanan iddianame, İzmir 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde kabul edildi. İddianamede, H.Ş.'nin hakkındaki suçlamaları reddettiğine yer verildi. C.C.'nin 2016 yılında alınan hastane raporunda yüzde 73 oranında engelli olduğu da iddianameye girdi.

Savcı 52,5 yıla kadar hapis cezası istemişti

Savcı, H.Ş.'nin C.C.'ye karşı zincirleme olarak "nitelikli cinsel saldırı" ve "beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı hürriyetinden yoksun kılma" suçlarını işlediğine kanaat getirip şüphelinin 52,5 yıla kadar hapsini istedi.

Geçen hafta görülen duruşmada karar çıktı. Alınan raporlardan da heyetin cinsel saldırıya uğrayan C.C.'nin ilişkide rızası olduğu kanaatine vardıkları gerekçeli kararda yer buldu. Ege Üniversitesi Hastanesi tarafından düzenlenen raporda, yüzde 73 oranında engelli olan C.C.'nin beden veya ruh bakımından kendisini savunabilecek durumda olduğuna dair rapor tanzim edildiği belirtildi.