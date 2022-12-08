Mahkeme, tarikatta çocuk istismarı davası için Mayıs 2023'e duruşma tarihi verdi

İsmailağa Cemaati'ne bağlı Hiranur Vakfı'nın kurucusu ve onursal başkanı Yusuf Ziya Gümüşel'in kızı H.K.G.'nin 6 yaşında evlendirilmesi ve cinsel istismara maruz bırakılmasına ilişkin ‘zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı' ve ‘cinsel saldırı' suçlarından Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame düzenlendi.

Sözcü'den Sevgi Begüm Yavuz'un haberine göre; baba Yusuf Ziya Gümüşel ve anne F.G. hakkında ‘zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı' suçundan, imam nikahlı evlendirildiği K.İ. hakkında ise ‘zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı' ve ‘cinsel saldırı' suçlarından hapis cezası istemiyle düzenlenen iddianame mahkeme tarafından kabul edildi.

Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi, duruşma günü verdi. Tutuksuz sanıklar Yusuf Ziya Gümüşel, F.G. ve K.İ., 22 Mayıs 2023 tarihinde hakim karşısına çıkacak.