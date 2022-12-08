İsmailağa Cemaati'ndeki çocuk istismarını ortaya çıkaran gazeteci hedef gösterildi

İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu ve onursal başkanı Yusuf Ziya Gümüşel’in 6 yaşındaki kızı H.K.G.'yi bir cemaat müridiyle imam nikâhı ile evlendirmesi ve çocuğun cinsel istismara maruz bırakılmasıyla ilgili haberi yapan gazeteci Timur Soykan hedef gösterildi.

Soykan hakkında sosyal medya üzerinden "Timur Soykan yargılansın" başlığıyla kampanya başlatıldı.

Konuya ilişkin sosyal medya üzerinden açıklamada bulunan Soykan ise şu ifadeleri kullandı:

"Keşke #TimurSoykanYargılansın diye kampanya yapanlar, defalarca tanık olduğumuz tarikatların karanlığındaki çocuk istismarlarına da ses çıkarsa. Bunun yerine belgeli, iddianameye dayanan habere saldıracak kadar alçalıyorlar. Biz tabii ki bu karanlığa karşı yazmaya devam edeceğiz."