Mahkeme, Reha Muhtar'dan kızının velayetini geçici olarak aldı

Oyuncu Deniz Uğur’un, eski eşi gazeteci Reha Muhtar’ın çocuklarına şiddet uyguladığı şikâyetiyle mahkemeye başvurması üzerine açılan geçici velayet davasının ilk duruşması bugün görüldü.

Anadolu 1. Aile Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, Deniz Uğur ile Reha Muhtar katılırken avukatları salonda hazır bulundu. Mahkeme hakimi, avukatların duruşmanın gizli yapılmasına ilişkin talep dilekçesi sunduklarını tutanağa geçirdi. Talebi kabul eden mahkeme, duruşmanın gizli yapılmasına karar verdi.

Kızlarının velayeti 2 ay süreyle anneye verildi

Davaya ilişkin ara kararını oluşturan mahkeme, Reha Muhtar ve Deniz Uğur’un müşterek 2 çocuğundan biri olan M.D.M.’nin 2 ay süreyle geçici velayetinin anne Deniz Uğur’a verilmesine ve Reha Muhtar’ın 2 ay süreyle kızı M.D.M.’ye yaklaşmamasına, hakkında hakaret içerikli söylemde bulunmamasına karar verdi.

Karara uymaması halinde ise ilk ihlalde 3 günden 10 güne kadar, ikinci ihlalde 15 günden 30 güne kadar zorlama hapisle cezalandırılmasına hükmetti. Oğulları P.D.M. hakkında ise herhangi bir şiddet ya da şiddet tehdidi bulunduğuna dair kanaate varılamadığını gerekçe gösteren mahkeme, tüm taleplerin reddine karar verdi.