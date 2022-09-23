Reha Muhtar'ın kızı ifade verdi: Beni 4 yıldır dövüyor, bacağıma demir ile vurmuştu

Kızlarını dövdüğü gerekçesiyle televizyon programcısı olan eski eşi Reha Muhtar hakkında uzaklaştırma kararı olan oyuncu Deniz Uğur, Muhtar’ın kararı kaldırtmasının ardından tekrar koruma istedi. Uğur, “Çocuklarım benimle olmak istiyor. Onları yanımdan ayırmıyorum, sette bile benimleler” dedi.

Oyuncu Deniz Uğur, 13 yaşındaki ikizlerinin babası ve eski eşi Reha Muhtar'ın, kızına şiddet uyguladığını ve darp raporu aldıklarını açıklamıştı. Muhtar hakkında uzaklaştırma kararı da aldırtan Uğur, "M. babasının önceki cuma günü onu çok kötü dövdüğünü söyledi. Zaten babası hakkında daha önce yaralama suçundan şikayetçi olmuştu. Sonra babası baskı kurunca şikayetinden vazgeçti. Çocuk bana vücudundaki darp izlerini gösterdi. Kızımın kollarında ve bacaklarında çürükler ve ezikler vardı. Ellerinin üzerinde de ısırık izleri gördüm" dedi.

Muhtar ise Uğur'un açıklamalarına Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Yalan, iftira ve manipülasyonla mahkemede istendiği gibi daha fazla para almak için çocuklarımı çok kötü oyunlara alet etmeye çalışıyorlar" diye karşılık vermişti.

Sabah gazetesinden İlker Gezici'nin haberine göre; Uğur, Muhtar'ın uzaklaştırma kararını kaldırtmasından sonra önceki gün avukatıyla ve çocuklarıyla birlikte Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek tekrar koruma istedi. Daha önceden anlaşması olduğu için erteleyemediği sinema filminin çekimlerine çocuklarını da götüren Uğur, çocukların da kendisiyle kalmak istediğini, babalarına gitmek istemediklerini belirtti.

Deniz Uğur'un çocukları, Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü'nde pedagog eşliğinde şu ifadeleri verdi:

M. D.: 12 Eylül günü annem beni almaya geldiğinde, ona 1 hafta önce babamın beni dövdüğünü söyledim. Daha önce de beni dövdüğü için babamdan şikayetçi olmuştum ama ona üzüldüğüm için bu şikayeti geri almıştım. Babam beni 4 yıldır dövüyor. Ondan nefret ettiğimi düşünüyor, ruh haline göre de bana şiddet uyguluyor. Çoğunlukla kıyafetlerimin olduğu, görülmeyecek kısımlara tokat ve yumruklar atıyor. Beni ısırıyor. Daha önce de bardak fırlatmıştı, bir kez de bacağıma demir ile vurmuştu ve bacağım morarmıştı. Geçen hafta da saçımdan tutarak, beni yere yatırdı, kafama vurdu.

Darp sonrası elimde ısırık izleri, morluklar ve vücudumun çeşitli bölgelerinde ağrılar vardı. 'S......p gideceksin buradan, yılan, annen de o....u' şeklinde tehdit ve hakaretlerde bulunuyor. Kardeşime karşı büyük bir şiddette bulunduğunu görmedim. Sebepsiz yere darp eden bana tehdit ve hakaretlerde bulunan babamdan davacı ve şikayetçiyim.

P. D.: Yakın tarihlerde babam tarafından darp edilmedim. Yıllar önce M. ile yaramazlık yaptığımızda 3 defa dövdü beni. Omzuma yumuşak şekilde vurarak ve yine yumuşak şekilde telefon ile kafama vurarak beni darp etmişti. Ama ablamı saçını çekerek, ona yumruk atarak darp ediyor. Genellikle bir cisim kullanmıyor, eliyle dövüyor. Haftanın 3 günü ablamı darp ediyor. Bu süreçte bana şiddet uygulamadı. Babamdan şikayetçi değilim.