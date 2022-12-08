Mahkeme kararına tepki gösteren Menderes Gündüz'ün altı yıla kadar hapsi istendi

15 Temmuz 2020 tarihinde 19 yaşındaki bisiklet sporcusu Umut Gündüz antrenman sonrası bisikletiyle evine giderken, trafik kurallarını ihlal ederek araç kullanan alkollü sürücü Çağdaş Şenyüz'ün arkadan çarpıp kaçması sonucu yaşamını yitirmişti.

Şenyüz, kısa bir tutukluluk hali sonrası tutuksuz yargılanarak 4 yıl 5 ay gibi hukuka aykırı bir kararla serbest bırakılmıştı.

Umut Gündüz'ün babası Menderes Gündüz'e ise mahkemenin "iyi hal indirimi" kararına tepki gösterdiği sözleri nedeniyle dava açılmıştı. Söz konusu davanın üçüncü duruşması bugün Ankara Sıhhiye'deki 65. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Gündüz hakkında hakime hakaret ettiği iddiasıyla 1 yıldan 3 yıla kadar, savcıya hakaret ettiği iddiasıyla ise 1 yıldan 3 yıla kadar olmak üzere toplamda 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istendi. Karar duruşması 10 Ocak 2023 tarihinde, saat 14.30 bırakıldı.