Mahkeme gerekçeli kararını açıkladı: 'Barbaros Şansal'a saldırı planlı değil'

Ünlü modacı Barbaros Şansal 2 Ocak 2017’de Kıbrıs’tan İstanbul Atatürk Havalimanı’na inen uçağından çıktığı esnada havalimanı çalışanı onlarca kişi tarafından saldırıya uğramıştı.

Başlatılan soruşturma kapsamında olaya karışan 13 kişinin havalimanında yer hizmetleri personeli olduğu tespit edilerek dava açılmıştı. Dava sonucunda mahkeme, sanık Yasin Böcekli’nin ‘basit yaralama’ suçundan 2 bin 500 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verirken, 12 sanık hakkında ise beraat ve açılan davanın düşmesi kararını vermişti. Mahkeme karara bağlanan dava hakkında gerekçeli kararını açıkladı.

Bakırköy 26. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından açıklanan gerekçeli kararda, “Her ne kadar bazı sanıkların olay günü ve sonrası cep telefonu ile iletişim kurduğu tespit edilse de TGS yer hizmetlilerinin telsiz ile iletişimlerinin zorunlu olmaması, iş dolayısı ile cep telefonu ile görüşebileceklerinin hayatın olağan akışına ve iş işleyişine uygun olduğu, haber sitelerinde Barbaros Şansal’ın 1 saate havalimanına ineceği şeklinde haberlerin yer alması birlikte değerlendirildiğinde Şansal’a planlı saldırı olmadığı” denildi.

Gerekçeli kararda, görüntülerde Barbaros Şansal’a 3-4 kişinin saldırmaya çalıştığı, dosyada 13 sanığın bulunduğu, 42 saniye süren kovalama içerisinde sanıkların hepsinin vurduğunun düşünülemeyeceği belirtildi.

Şansal olayın görüntülerini şu şekilde paylaşmıştı: