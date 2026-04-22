Mahkeme ‘anayasaya uygun’ dedi: Texas’ta okullar sınıflara On Emir'i asabilecek

ABD’de mahkeme, Texas eyaletindeki kamu okullarında sınıflara On Emir'in asılmasının anayasaya aykırı olmadığına hükmetti.

5. Federal Temyiz Mahkemesi, aleyhteki 8 oya karşı lehteki 9 oyla aldığı kararla, sınıflara On Emir'in asılmasının ebeveyn ya da öğrencilerin haklarını ihlal etmediğine karar verdi.

Kararda, "Hiçbir çocuk On Emir'i okumaya, inanmaya ya da ilahi kökenini kabul etmeye zorlanmıyor" iddiasına yer verildi.

Yüksek Mahkemeye itiraz edilecek

Karara itiraz eden aileler, On Emir'in sınıflara asılmasının öğrencileri dini telkine maruz bıraktığını ve hükümet eliyle dini bir dayatma niteliği taşıdığını belirtiyor.

Davaya müdahil olan Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği (ACLU) ve diğer sivil toplum kuruluşları, kararı ABD Yüksek Mahkemesi’ne taşıyacaklarını duyurdu.

ACLU, konuya dair açıklamasında "Birinci Değişiklik, kilise ile devletin ayrılığını ve ailelerin çocuklarına dini eğitimi nasıl, ne zaman ve verip vermeyeceğini seçme özgürlüğünü güvence altına alır. Bu karar söz konusu hakları çiğnemektedir" ifadelerini kullandı.

Trump da kararın destekçisi

Texas Başsavcısı Ken Paxton kararı, "Texas ve ahlaki değerlerimiz için büyük bir zafer" şeklinde nitelendirirken, ABD Başkanı Donald Trump da On Emir'in okullara asılmasını destekleyenler arasında yer alıyor.

Karşı oy kullanan Yargıç Stephen Higginson ise anayasayı hazırlayanların "büyük dini grupların siyasi güçlerini kullanarak dinlerini başkalarına dayatmasını önlemek amacıyla" dinin devletten ayrılmasını öngördüğünü vurguladı.

Higginson, "Oysa Texas, Louisiana gibi tam da bunu yapmaya çalışmakta; siyasi tercihe dayalı belirli bir kutsal metni her devlet okulu sınıfına yerleştirmeyi yasalaştırmaktadır" ifadesini kullandı.

Texas'ın Cumhuriyetçi Valisi Greg Abbott tarafından imzalanan ve Eylül 2025'te yürürlüğe giren yasa, On Emir'in sınıflarda asılmasını öngörüyor.

Louisiana eyaletinde de Şubat ayında benzer bir yasa yürürlüğe girerken, Alabama Valisi Kay Ivey de bu ay aynı doğrultuda bir yasa imzalamıştı.