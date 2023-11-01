Mahkeme AfD'li Halemba hakkındaki tutuklama kararını askıya aldı

Almanya’nın Bavyera eyaletinde aşırı sağcı AfD partisinden bir milletvekili önceki gün sabah saatlerinde tutuklandı. Daniel Halemba adlı 22 yaşındaki milletvekilinin "halkı kin ve nefrete tahrik etmek" ve "Anayasaya düşman örgütlerin sembollerini kullanmak" suçlamasıyla arandığı ortaya çıkmış, Bavyera Parlamentosu Halemba'nın dokunulmazlığını kaldırmıştı. Mahkeme, Halemba hakkında çıkarılan tutuklama kararını askıya aldı.

Savcılıktan yapılan açıklamaya göre Würzburg Bölge Mahkemesi, Bavyeralı AfD'li siyasetçi Daniel Halemba hakkındaki tutuklama kararını koşullara bağlı olarak askıya aldı. Bu karar, savcılığın 22 yaşındaki genç hakkında halkı kışkırtmak ve anayasa karşıtı örgütlerin sembollerini kullanmak suçlarından yürüttüğü soruşturmanın ardından alındı. Kıdemli savcı Thorsten Seebach, Halemba'nın adli kontrol kapsamında haftada bir kez Würzburg'daki polis karakolunda imza vermesi gerektiğini söyledi. Ayrıca, Teutonia Prag zu Würzburg adlı aşırı sağcı öğrenci birliği üyeleriyle temas kurması da yasaklandı.

Savcılığa göre, yürütülen soruşturma ve delillerin değerlendirilmesi neticesinde Halemba hakkındaki şüpheler güçlenmiş, geçtiğimiz Perşembe günü Halemba hakkında tutuklama emri çıkarılmıştı. Delilleri karartma, yok etme ve tanıkları etki altına alma şüphesiyle tutuklama kararı çıkarılan Halemba Pazartesi sabahı Stuttgart yakınlarındaki Kirchheim unter Teck'te tutuklanmıştı.

Halemba hakkında tutuklanma kararı çıkması, Almanya’da siyasi gerginliği arttırdı. AfD partisi, Halemba’nın tutuklanmasının siyasi bir komplo olduğunu iddia etti ve hukuki yollara başvurdu. Diğer partiler ise Halemba’nın tutuklanmasının hukukun işlediğinin bir göstergesi olduğunu savundu.

Halemba'nın üyesi olduğu öğrenci örgütünün Nazi geçmişi

Halemba; üniversite öğrencilerinin oluşturduğu, “Teutonia Prag” adlı bir öğrenci birliğinin üyesi ve bu öğrenci birliği Nazi döneminde faaliyet gösteren ve ardından yasaklanan bir örgütün devamı olarak kabul ediliyor. Eylül ayında bu öğrenci birliğine yönelik bir operasyon düzenlenmiş ve Halemba’nın da aralarında bulunduğu bazı üyeler hakkında soruşturma başlatılmıştı.

Halemba, tutuklanmadan önce sosyal medyada bir video yayınladı. Videoda Halemba, Bavyera eyalet hükümetini AfD’ye karşı baskı uygulamakla suçladı. Halemba, “Beni, seçilmiş bir milletvekili, tam da meclisin açılış oturumundan üç gün önce tamamen keyfi bir tutuklama emriyle hapsetmek istediler” dedi. “Bu, CSU’nun demokratik muhalefete karşı yaptığı avın yeni ve üzücü bir zirvesi.”

Halemba’nın tutuklanması, Almanya’da siyasi arenada da tartışmalara neden oldu. CSU partisinin meclis grup başkanı Klaus Holetschek, AfD’nin tutuklamanın siyasi bir amaç taşıdığını ileri sürmesine tepki gösterdi. Holetschek, “Tutuklama emirleri bağımsız yargıçlar tarafından verilir. Bu yüzden AfD’nin şimdi bir şeyler uydurmasını, kendini kurban rolüne sokmasını, hukuk devletini sorgulamasını ve sonunda da özgürlükçü demokratik temel düzenimizi anlamıyorum” dedi.

Yeşiller partisinin meclis grup başkanı Katharina Schulze ise Halemba’nın arandığı halde güvenlik güçlerine teslim olmamasının AfD’nin nasıl bir parti olduğunu gösterdiğini söyledi. Schulze, “Bu, kısmen aşırı sağcı olan bir kargaşa ve çete grubu. Bu yüzden AfD anayasayı koruma teşkilatı tarafından izleniyor. Haklı olarak” dedi. Partide anayasaya bağlı olmayan insanlar olduğunu belirtti.

SPD partisinin meclis grup başkanı Florian von Brunn ise Halemba’nın tutuklanmasının sadece başlangıç olduğunu ifade etti. Von Brunn, “Korkarım daha da kötü olacak” dedi. Meclise çok sayıda radikal AfD’li seçildiğini söyledi. SPD lideri, bunların arasında aşırı sağcılar ve Thüringen eyaletinin AfD lideri Björn Höcke’nin hayranları olduğunu söyledi.

Halemba’nın avukatı Dubravko Mandić ise öğrenci birliği üyelerine yönelik suçlamaların asılsız olduğunu söyledi. Mandić, Halemba’nın meclisin açılış oturumuna katılmasının sağlanması için Bavyera Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu. Ancak mahkeme henüz bir karar vermedi.