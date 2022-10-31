Mahir Ünal'ın yerine geçecek isim belli oldu

AKP Grup Başkanvekilliğinden istifa eden Mahir Ünal'ın yerine Özlem Zengin getirildi.

Haber Merkezi

AKP Grup Başkanvekilliğinden "affını talep eden" Mahir Ünal'ın yerine Özlem Zengin getirildi.

Ünal’ın talebinin kabülünün ardından AKP'nin yeni Grup Başkanvekili Özlem Zengin oldu.

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Mahir Ünal AKP'deki görevinden istifa etti