AKP Grup Başkanvekilliğinden "affını talep eden" Mahir Ünal'ın yerine Özlem Zengin getirildi.
Ünal’ın talebinin kabülünün ardından AKP'nin yeni Grup Başkanvekili Özlem Zengin oldu.
Mahir Ünal'ın yerine geçecek isim belli oldu
AKP Grup Başkanvekilliğinden istifa eden Mahir Ünal'ın yerine Özlem Zengin getirildi.
Haber Merkezi
AKP Grup Başkanvekilliğinden "affını talep eden" Mahir Ünal'ın yerine Özlem Zengin getirildi.
Ünal’ın talebinin kabülünün ardından AKP'nin yeni Grup Başkanvekili Özlem Zengin oldu.