Mahir Ünal'ın istifa sürecini yazdı: '2014'te Erdoğan da söylemişti'

Halk TV yazarı İsmail Saymaz, Mahir Ünal'ın grup başkan vekilliğinden istifasını yazdı. AKP'li bir üst yöneticiyle de konuştuğunu belirten Saymaz, söz konusu ismin "Ünal yanlış yaptı" dediğini aktardı.

Saymaz'ın yazısının ilgili bölümü şöyle:

"AK Parti’nin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı geçen pazartesi toplandığında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın cebinde Grup Başkanvekili Mahir Ünal’ın istifası vardı. Sıcak gelişmeden çok az MYK üyesinin haberi vardı. Toplantıda Ünal, Erdoğan’ın solunda dördüncü koltuğa oturdu.

Sıra TBMM gündemine gelince Erdoğan, 'Mahir beyin istifa talebi oldu' dedi. Ünal’ın ‘affı’ anında kabul edildi. Ardından Erdoğan, 'Mahir beyin yerine Özlem Zengin olsun' dedi. Eller hemen kalktı ve indi. Zengin’in yerine AK Parti Balıkesir Milletvekili Belgin Uygur seçildi.

Erdoğan, aynı sözleri 2014’te söyledi Ünal, alfabe devrimi ve dilde Türkçeleşmeye ilişkin eleştirisini 2016 yılından önce dile getirmiş olsaydı, affını istemek ne mümkün, avuçlar patlayıncaya kadar alkışlanacaktı.

Ünal, yeni bir cümle kurmadı. Siyasal İslam’ın yüzyıllık ezberini tekrarladı. Benzer cümleleri Erdoğan, 2014’te TÜBİTAK’ın ödül töreninde ifade etmişti.

Şöyle demişti:

'Bizim bilim üretmeye sen derece müsait bir dilimiz varken bir gece yattık, sabah kalktık, baktık ki o dil yok. Şu anda Türkçenin mevcut kelime hazinesiyle felsefe yapamazsınız.'

Bugün Cumhur İttifakı’nın politik sınırlarını, deyim yerindeyse Misak-ı Milli’sini Bahçeli çiziyor. Dolayısıyla Ünal’ın istifasını, Erdoğan değil, gerçekte Bahçeli aldı.

AK Partili üst düzey yönetici: Ünal yanlış yaptı

Bugün Cumhur İttifakı’nın politik sınırlarını, deyim yerindeyse Misak-ı Milli’sini Bahçeli çiziyor. Dolayısıyla Ünal’ın istifasını, Erdoğan değil, gerçekte Bahçeli aldı. Görüştüğüm bir AK Partili üst düzey yönetici bu iddiayı doğru bulmuyor. 'Bazıları MHP’ye bağlıyor' diyor.

'Ben de bu fikirdeyim' diye ekledim. 'Hayır' diye itiraz ediyor. Bahçeli’nin rolü olmadığını savunuyor. Ünal’ın alfabe devrimini eleştirmekle kalmadığını, Cumhuriyet’i yargıladığı için istifasının alındığını ifade ediyor.

Şöyle konuşuyor:

“İnsanların harf inkılabına eleştirisi ile Ünal’ınki farklı. Mahir bey, ‘Harf inkılabını doğru bulmuyorum, kültürümüzden kopardı’ dese kimse dokunmaz. En çok uyarırlar. Ama ‘Cumhuriyet bunu yaptı’ derseniz, bu başka bir dil. ‘Cumhuriyet bedel ödetti’ diyor. Bu çok yanlış. ‘Cumhuriyette bazı adamların yanlışı’ dersiniz ve ‘Harf inkılabı hatası’ dersiniz; hepsi kabul. ’Cumhuriyet’ dediğiniz zaman başka bir şey söylemiş oluyorsun.”

AK Partili üst düzey yöneticiye Ünal’ın İslamcıların bildik bir tezini tekrarladığını ve benzer sözleri Erdoğan’ın da söylediğini hatırlatıyorum.

'Milli Görüş’ün göbeğinden geliyorum' diyor ve şöyle devam ediyor:

'Harf inkılabı Cumhuriyet olmasaydı da Osmanlı’nın yapacağı bir şeydi. Milli Görüşçü olarak Mahir beyin ifadesine imza atmıyorum. ‘Siyasi olarak yapmaması lazım’dan da öte içerik olarak katılmıyorum. ‘Harp inkılabını yaparak, mezar taşlarımızı okumaya engel oldunuz’ diyebilirsiniz. Mahir bey, ‘Cumhuriyet bedel ödetti’ diyor. Bedel medel ödetmedi ya! Cumhuriyet’i seviyorum kardeşim. Cumhuriyet’i demokratikleştirmek istiyorum. Geliştirmek istiyorum. ‘Bedel ödetti’ diyorsan başka bir şey söylemiş oluyorsun. Milli Görüşçü olarak ‘Cumhuriyet bedel ödetti’ ifadesini reddediyorum.'

Ünal’ın yerine neden Özlem Zengin’in tercih edildiği sorusunu yönettim.

AK Partili üst düzey yönetici, Zengin’in grup başkanvekilliğinde tecrübeli olduğunu, genel başkan yardımcılığı görevinden mutlu olmadığını, açığa alınmış gibi hissettiğini söylüyor. 'Yeni birini bulmaya, maceraya girmeye, risk almaya gerek yok' diyor.

Bahçeli’nin etkisiyle ya da değil, Ünal için akıbet değişmiyor. ‘Affı’ istenen diğer grup başkanvekili Cahit Özkan gibi suskunluğa gömülerek, kenara çekilebilir."