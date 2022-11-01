AKP’den Mahir Ünal’ın istifasına ilişkin açıklama

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, grup başkan vekilliğinden istifa eden Mahir Ünal’a ilişkin olarak, “Sayın Mahir Ünal’a bu zamana kadar yaptıklarından, katkılarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Özlem Zengin arkadaşımız aday gösterildi, seçim çarşamba günü grup toplantısından sonra gerçekleşecek. Özlem Hanım'dan boşalan koltuğa Belgin hanım görevlendirildi” açıklamasını yaptı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, “Cumhuriyet'in Türk kültürüne, Türk diline, düşünme setlerimize zarar verdiğini iddia edenler talihsiz, tarifsiz ve temelsiz bir yanlışın pençesindedir" diyerek tepki gösterdiği AKP Grup Başkanvekili Mahir Ünal dün yaptığı açıklamada, "Bugün itibarıyla Grup Başkan Vekilliği görevimden affımı talep ettim” diyerek görevinden istifa etmişti.