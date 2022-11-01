'Mahir Ünal'ın istifasının tek bir sebebi var...'

Mahir Ünal cumhuriyeti hedef alan sözlerinin ardından AKP'nin Grup Başkanvekilliği görevinden istifa etmek zorunda kalmıştı.

Gazeteci İsmail Saymaz, bu istifanın nedeninin Devlet Bahçeli olduğunu öne sürdü.

Halk TV canlı yayınında konuşan İsmail Saymaz, şu ifadeleri kullandı:

"Mahir Ünal'ın 8 yıl önce alkışlara konu olan bu sözlerin, bugün affı istemekle sonuçlanmasının tek bir sebebi var. AK Parti'nin Milliyetçi Hareket Partisi ile koalisyonda olması ve Cumhur İttifakı'nın siyasal sınırlarını çizen kudretin de esasen bence Devlet Bahçeli olması.

Mahir Ünal, milliyetçi serüveni baltalamış ya da farkına varmadan sabote etmiş oldu. Dolayısıyla AK Parti'nin seçim kampanyası zedelenmiş oldu.

AK Parti tam hızını almış, Türkiye'de yerli ve milli olduğunu, Türkiye'nin bekasıyla kendi varlığının örtüştüğünü; Türkiye'yi 21. yüzyıla taşıyacak kudretin kendisi olduğunu tam anlatacaktı ki Mahir Ünal birden bire, hiç olmayan bir vakitte Cumhuriyet ile hesaplaşma defterini açtı. Oysa ki bunu kapatmış olmaları gerekirdi.

Tam da bu nedenle bugünkü AK Parti'ye de Cumhur İttifakı'na da yön veren asıl siyasetçinin Devlet Bahçeli olduğu gerçeğini unutmuş oldu. Ve bu unutkanlıkla hareket ettiği ilk anda maalesef affını istemek zorunda kaldı."