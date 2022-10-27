Mahir Ünal'ın ihraç edilmesinin gündemde olduğu iddia edildi

Habertürk yazarı Sevilay Yılman, AKP Grup Başkanvekili Mahir Ünal'ın "En sert devrimlerden bir tanesi Mao'nun Çin kültür devrimidir. Lügate dokunmamıştı. Ama maalesef bir kültür devrimi olarak Cumhuriyet, bizim lügatimizi, alfabemizi, dilimizi hasılı bütün düşünme setlerimizi yok etmiştir" sözlerinin tepkiyle karşılandığını belirterek, "Kulislerde Mahir Bey’in partisiyle ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile epeyce bir sıkıntıya düştüğü ve ihraç edilmesinin bile gündemde olduğu yazılıp çiziliyor ama ben böyle bir olasılığa asla ihtimal vermiyorum" diye yazdı.

Mahir Ünal'ın görüşlerinin AKP destekçisi bir kesim tarafından kabul gördüğünü kaydeden Yılman, "Yani bir kısım AK Partili de tıpkı Ünal gibi Cumhuriyet’in kültür devrimiyle eski dili, kültürü yok edip, milleti yozlaştırdığına inanıyor. Öyledir ya da değildir onlarla tartışmayacağım çünkü gereği yok!" ifadelerini kullandı.