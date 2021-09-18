Mahfi Eğilmez'den Cem Küçük'e yanıt

Yandaş yazar Cem Küçük, Habertürk’te yayınlanan Enine Boyuna programında eski Hazine Müsteşarı olan ekonomist Mahfi Eğilmez'e ilişkin açıklamasıyla gündem oldu.

Küçük, "Mahfi Eğilmez'in Merkez Bankası başkanlığı yaptığı dönemi de gördük biz. 2001 krizinde bu ülkeyi batıranlardan biridir Mahfi Eğilmez. Eğilmez ekonomi hakkında konuşamaz, ekonomiyi batıran adamdır" derken, bu sözlere Eğilmez'den yanıt geldi.

Eğilmez, Küçük'e yanıtında "Habertürk'te bir programda adım 2001 krizinde ülkeyi batıran Merkez Bankası Başkanı diye geçmiş. Hayatımda Merkez Bankası'nda hiç görev yapmadığım gibi kamu görevinden 1997 yılı Aralık başında istifaen ayrıldım. Kamuoyuna duyururum" ifadesini kullandı.