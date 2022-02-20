Mağazada yangın: 8 işçi hastaneye kaldırıldı

Gaziantep’in Şahinbey ilçesinde elektronik ev aletleri ve mobilya satan bir mağazada öğle saatlerinde çıkan yangında 8 mağaza çalışanı dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

İddiaya göre, mağazanın depo kısmında bulunan elektrik panosu kısa devre yaptı. Panodan çıkan alevler kısa sürede büyüyerek yangına neden oldu. Depodaki elektronik cihazlar ile mobilyalara sıçrayan yangından çıkan dumanlar bütün mağazayı kapladı. Mağaza çalışanları korku dolu anlar yaşarken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık Ekibi, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Dumandan etkilenen 8 mağaza çalışanı sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla çeşitli hastanelere kaldırıldı. (İHA)