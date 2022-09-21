Mafya lideri Jovan Vukotić'in İstanbul'da öldürülmesine ilişkin 12 kişi gözaltına alındı

Sırbistan'da kırmızı bültenle aranırken İstanbul’da uğradığı silahlı saldırıda öldürülen mafya örgütü ‘Skaljari’nin lideri Jovan Vukotić cinayetine ilişkin yürütülen soruşturmada 12 şüpheli gözaltına alındı.

Vukotić, 8 Eylül’de İstanbul’da uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti. Sevgilisi ve çocuklarının yanında öldürülen Vukotić'in Kavaka ve Skaljari arasındaki çatışma nedeniyle öldürüldüğü iddia ediliyor.

Vukotić'in, Türkiye’de daha önce bir dizi polisiye soruşturmaya hedef olduğu ve bu soruşturmalardan birinde 2018’de ülkeden sınır dışı edildiği saptandı. Vukotić'in sahte belgelerle Türkiye’ye tekrar giriş yaptığı belirtildi.

Olayın ardında 'kokain savaşları' olduğu iddiası

İki hasım suç ağını İstanbul’da karşı karşıya getiren olayın gerisinde ise 2014 yıkında İspanya‘nın Akdeniz'e kıyısı olan Katalan bölgesi şehirlerinden Valensiya Limanı’nda kaybolan 300 kilo kokainin bulunduğu öne sürülmüştü. O tarihte başlayan çatışmalarda ve kanlı hesaplaşmalarda her iki taraftan bazı suç örgütü üyeleri öldürülmüştü.

Sırp suç örgütü elebaşı Jovan Vukotiç 8 Eylül’de Şişli’de silahlı saldırıya uğramıştı. İddiaya göre Vukotiç, korsan taksiyle sevgilisi ve çocuğuyla bir alışveriş merkezine doğru seyrederken, viyadük altında, motosikletle araca yaklaşan 3 kişi peş peşe ateş etmiş, eylemcilerin silahından çıkan kurşunlarla yaralanan Sırp çete lideri, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

İHA'nın haberine göre gözaltına alınan Kavaka mafya örgütünün yöneticilerinden Rodoje Zivković ve yakın adamı Zdravko Perunović’in de aralarında yer aldığı 12 kişi “şüpheli“ sıfatıyla gözaltına alındı. Baskın yapılan adreslerdeki aramalarda başka kişiler adına düzenlenmiş 11 sahte kimlik, farklı ülkelere ait 6 pasaport ve 2 silah ele geçirildi.