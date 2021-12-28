Maduro: Venezuela'da aşılama oranı yüzde 87 oldu

Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro, ülkede Covid-19'a karşı aşılama oranının yüzde 87'ye ulaştığını açıkladı. Maduro bu oranın 31 Aralık tarihine kadar yüzde 90 olmasını hedeflediklerini sözlerine ekledi.

Omikron varyantına ilişkin konuşan Maduro, İngiltere ve Panama'dan ülkeye giriş yapan 2 kişide yeni varyantın görüldüğünü bildirdi. Maduro, bu kişilerde herhangi bir semptom görülmediğini açıkladı.

Venezuela'da 100 bin kişide 6 vakanın görüldüğünü ve bu oranın oldukça düşük olduğunu vurgulayan Maduro, "Kolektif olarak kendimize iyi baktığımız, aşılandığımız ve yüksek ve kolektif bilincimiz sayesinde düşük vakalara sahibiz" ifadelerini kullandı.