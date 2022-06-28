Maduro ABD'li bir heyetin görüşme için ülkeye geldiğini belirtti

Devlet televizyonu VTV'ye açıklamalarda bulunan Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD'yle 5 Mart'ta başlayan müzakerelerin sürdürülmesi için gündemdeki konuların değerlendirildiğini söyledi.

Sputnik'in haberine göre, Ulusal Meclis Başkanı Jorge Rodriguez'in ABD'den gelen heyeti kabul ettiğini belirten Maduro, "İki saat önce gelen bu önemli heye, şu anda Rodriguaz tarafından ağırlanıyor. İkili gündemdeki konulara süreklilik kazandırılmaya çalışılıyor" ifadesini kullandı.

Beyaz Saray görüşüldüğünü açıklamıştı

Amerikan basınında ABD'nin Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle baş gösteren petrol krizini hafifletmek için Venezuela'ya yaptırımları hafifletmeyi değerlendirdiğine ve ABD'li bir heyetin Caracas'ta Maduro ile görüştüğüne dair iddialar ortaya atılmıştı.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, 9 Mart'ta yaptığı açıklamada görüşmeyi teyit etmiş, ABD'li yetkililerin Caracas’ta yaptığı görüşmenin amacının 'enerji güvenliği' ve tutuklu ABD'lilerin durumunu ele almak olduğunu bildirmişti.

Maduro, ABD heyetiyle görüşmelerin devam edeceğini, ülke muhalefetiyle de kesilen diyaloğun yeniden başlatılacağını duyurmuştu.