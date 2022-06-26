Madrid'de NATO karşıtı büyük eylem

Bugün İspanya'nın başkenti Madrid'de, 29-30 Haziran tarihlerinde gerçekleşecek olan NATO zirvesi öncesinde büyük bir eylem gerçekleşti. Miting, Madrid'deki Atocha istasyonundan Plaza de Espana'ya doğru yürüyüş şeklinde gerçekleşti.

Eylemde İspanya Komünist İşçi Partisi (PCTE) üyeleri Komünist Gençlik Kolektifleri (CTC) pankartları ve sloganlarıyla öncülük etti.

Dünya Barış Konseyi (DBK) de NATO karşıtı eylemin en ön saflarında yer aldı.

Eylem sırasında NATO ve Ukrayna'daki emperyalist savaşa karşı sloganlar öne çıktı.

Yürüyüşün sonunda, Madrid'in merkezindeki Plaza de Espana yakınlarında PCTE Genel Sekreteri Ástor García, "Bugün emperyalizmi ve ona katılan hükümetleri, İspanya'nın sosyal demokrat hükümetini kınıyoruz." dedi.

García, "Bizi NATO'ya karşı mücadelenin bittiğine ikna etmeye çalışıyorlar. Bugün NATO'ya karşı emperyalist savaşlara karşı mücadelenin Madrid'de, Atina'da, tüm dünyada her zamankinden daha canlı olduğunu kanıtlıyoruz. Devam ediyoruz. insanlık için barış dolu bir dünya için tek umut olan sosyalizm-komünizm yolunda kapitalist sömürüye karşı mücadeledir." dedi.