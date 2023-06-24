Madımak Katliamı'nda yaşamını yitirenler 30. yıldönümünde Tuzluçayır'da anıldı

Madımak Katliamı’nın 30’uncu yıl dönümünde Ankara Tuzluçayır Meydanı'nda anma etkinliği yapıldı. Pir Sultan Abdal Kültür Derneği'nin öncülüğünde düzenlenen etkinliğe çok sayıda siyasi parti ve kurum katıldı.
Katılımcılar adına konuşan Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Mamak Şube Başkanı Fadime Yıldız, katliamın arkasındaki gerçeğin sorumluların açığa çıkarılamadığını belirterek ''Herkes bilmelidir ki, Sivas Madımak Katliamı insanlığa karşı işlenmiş bir suçtur. İnsanlığa karşı işlenen suçlarda zaman aşımı olamaz'' dedi.
Siyasal İslam referansı ile ülkeyi yönetmek isteyenlerin laikliğe savaş açtığını kaydeden Yıldız, konuşmasına şu sözlerle devam etti:
- ÇEDES Projesi adı altında eğitimi tarikatlara, çocuklarımızı imamlara teslim ediyor. Yüksek sesle bir kez daha haykırıyoruz. İmamların yeri Camilerdir, Okulları Öğretmenlerimize bırakın…
- Aleviliği baskı altında tutmak, asimile etmek adına ziyaret adı altında, Dergahlarımıza, inanç merkezlerimize gelen Cumhurbaşkanının Kutsal Sembollerimizi duvarlardan indirtmesi, adeta bize parmak sallamaktır. Yaratılan bu atmosferden cesaret alanlar Cemevlerimize saldırıyorken, Aleviliğin içini boşaltma hedefiyle Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı ‘Alevi Bektaşi Kültür Dairesi’ kurarak, Alevilerin kimliğini ve inancını yok sayan, Sünnileştiremediği Aleviliği ise yok etmeye programlı asimilasyon politikası izlemeye devam ediyor.
- Bugün Türkiye tarihinin en gerici, ırkçı, dinci ve faşist meclisi oluşmuştur. İktidar seçim süresi boyunca bir Alevinin cumhurbaşkanı adayı olmaması ve seçimi kazanmaması için her türlü hakaret, iftira ve yalan kurgularla kimlik siyaseti ve Alevi düşmanlığı yaparak toplumu kutuplaştırmıştır.
- Aleviler olarak bir kez daha diyoruz ki; Cemevleri Alevilerin ibadethanesidir ve Anayasal güvence altına alınmalıdır. Kapatılan ve el konulan Dergâhlarımız gerçek sahibi olan biz Alevilere geri verilmelidir. Her türlü ayrımcılık son bulmalı ve kime karşı olursa olsun nefret söylemleri en ağır biçimde cezalandırılmalıdır. (ANKA)