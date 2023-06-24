Madımak Katliamı'nda yaşamını yitirenler 30. yıldönümünde Tuzluçayır'da anıldı

Madımak Katliamı’nın 30’uncu yıl dönümünde Ankara Tuzluçayır Meydanı'nda anma etkinliği yapıldı. Pir Sultan Abdal Kültür Derneği'nin öncülüğünde düzenlenen etkinliğe çok sayıda siyasi parti ve kurum katıldı.

Katılımcılar adına konuşan Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Mamak Şube Başkanı Fadime Yıldız, katliamın arkasındaki gerçeğin sorumluların açığa çıkarılamadığını belirterek ''Herkes bilmelidir ki, Sivas Madımak Katliamı insanlığa karşı işlenmiş bir suçtur. İnsanlığa karşı işlenen suçlarda zaman aşımı olamaz'' dedi.

Siyasal İslam referansı ile ülkeyi yönetmek isteyenlerin laikliğe savaş açtığını kaydeden Yıldız, konuşmasına şu sözlerle devam etti: