Madenler hayat kurtarmaya koşanlara mezar oldu: Maden ocağındaki patlamada bir işçi öldü

Türkiye'nin dört bir yanından yüzlerce madenci 11 ildeki depremlerde enkaz altında kalanları kurtarmak için seferber olmuşken, bir maden ocağında meydana gelen patlamada bir işçi göçük altında kalarak yaşamını yitirdi.

Balıkesir'in Balya ilçesinde faaliyet gösteren Eczacıbaşı Esan Madencilik’te yapılan planlı bir patlatmanın ardından maden ocağındaki işçilerden Yılmaz Adsay'a ulaşılamadığı fark edildi. Sahada yapılan araştırmalar sonucu Adsay'ın patlama sırasında hayatını kaybetmiş olduğu belirlendi. Olay hakkında soruşturma başlatıldı.

Maden ocağında son aylarda yaralanmayla sonuçlanan çok sayıda kazanın yaşandığı belirtiliyor.

Eczacıbaşı bünyesindeki Esan Madencilik’te 243 işçi, "küçülme" gerekçesiyle 4 Aralık Dünya Madenciler Günü'nde işten çıkarılmıştı.