Gönüllü madenci: İşverenlerimiz bizi göndermek istemedi, 'Yıllık izni olanlar gitsin' denildi

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından binlerce yurttaş enkaz altında kaldı. Gönüllü olarak deprem bölgesine giden bir maden işçisi 'İşverenlerimiz bizi buraya göndermek istemedi. 'Yıllık izni olanlar gitsin olmayanlar başının çaresine baksın' denildi' dedi.

FOX'a konuşan madencinin konuya ilişkin sözleri şöyle:

"İşverenlerimiz bizi buraya göndermek istemedi. 'Yıllık izni olanlar gitsin olmayanlar başının çaresine baksın' denildi. Biz buraya gelmek için uğraşırken işverenler bizi göndermedi. Hepimiz göçük ustasıyız. Bu işi yapıyoruz yani. Madencilerin bu işin hakkından her türlü geleceği belli. Geldiğimizden beri canla başla çalışıyoruz."