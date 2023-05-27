Madeni parada kıtlık: 'Bozuk para bulamıyoruz, vatandaştan topluyoruz'

Küçük esnaf ve bankaların yaklaşık bir senedir yaşadığı madeni para kullanımındaki sıkıntı daha derinleşti.

Çeşitli iş kolundaki esnaf “Bankaya gittik, orada da yok. Koştur koştur bozuk para arıyoruz” derken ya da kasasına “metal para temininde sıkıntı yaşadığımızdan dolayı lütfen ödemelerinizi kartla yapınız” yazısı asarken; bankalar ise PTT’den yüklü miktarda aldıkları madeni paralarla aylarca idare etmeye çalışıyor.

Öte yandan, Sözcü'den Gamze Bal'ın haberine göre nisan ayında madeni paraların gramajının düşürülmesinden sonra Merkez Bankası’nın, piyasadaki eski madeni paraları, gramajını değiştirmek üzere toplatmaya çalışıyor.

Sozcu.com.tr’ye konuşan Gıda Perakendecileri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Erdal Tüfekçi, İstanbul’da bu sorunun had safhaya çıktığını, marketlerin fırınlardan topladıkları bozuk para talebinde artış olduğunu söyledi. İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Erdoğan Çetin ise, yaptığı değerlendirmede “5-6 aydır devam eden bu sorun daha da arttı. Biz de bulamıyoruz, vatandaşlardan topluyoruz” diye konuştu.

Özellikle 50 kuruş ve 1 liralarda ciddi bir daralma yaşandığı bilgisini veren TESK Başkanı Bendevi Palandöken, perakende alışverişte artan kartlı ödemelerden dolayı bakkal ve marketlerin bu sorunu daha az yaşadığını, en çok mağduriyet yaşayanlardan birinin ise minibüs şoförleri olduğunu aktardı.