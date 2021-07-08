Madencilerin Meclis'e yürüyüşüne polis engeli

Manisa Soma'daki Uyar Maden'de çalışan işçilerinin tazminat hakları verilen tüm sözlere rağmen ödenmeyince işçiler direnişlerini Soma'dan Ankara'ya taşımış, Ankara girişinde polisler tarafından durdurulmuştu.

İşçiler günlerdir yanıt alınamaması üzerine bugün Meclis'e yürüme kararı aldı ancak polis tarafından engellendi.

İşçiler engellemeye tepki gösterirken "İşçi burada devlet nerede", "İşçi burada Soylu nerede", "Ölmek var dönmek yok" sloganları attı.