Madencilerin eylemi sonuç verdi: Bakanlık özelleştirme kararından geri adım attı

Manisa Soma’da Türkiye Kömür İşletmeleri'ne (TKİ) bağlı Soma Ege Linyitleri İşletmesi (ELİ) bünyesindeki Eynez açık ocağının bir bölümünün Yeni Anadolu şirketine devrine karşı çıkan işçiler harekete geçmişti.

İşçiler özelleştirme karşıtı imza kampanyası başlatırken aynı zamanda Ankara’ya yürüyüşe geçmek istemiş yürüyüşleri jandarma tarafından engellenmişti.

'Özelleştirme olmayacak'

Maden işçilerinin sürdürmekte olduğu açık maden sahalarının özelleştirilmesi karşıtı eylemler sonuç verdi. Açıklama yapan Türkiye Maden İşçileri Sendikası (Maden İş) Genel Başkanı Nurettin Akçul, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Şeref Kalaycı'nın kendisini aradığını ve "Özelleştirme olmayacak" dediğini aktardı.

Akçul şöyle konuştu:

"Üç noktada çadırlar kurup nöbet tutarak 42 günü geride bıraktık. Eynez sahasını kısmen özelleştirme girişimi dün itibariyle sonuçlandı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı, Türkiye Kömür İşletmeleri Genel Müdürü ve iligli daire başkanlarıyla yaptıkları son toplantı sonrası bize ulaşarak, 'Özelleştirme olmayacaktır' dediler. Beni bizzat bakan yardımcısı Şeref Kalaycı aradı. Firmaya da 3,5 milyon tonluk saha akitleri var ama bu kesinlikle Eynez'de olmayacak ve bu bölgede gündeme gelmeyecek. Bize söz verildi. Başta bu mücadeleyi verenlere teşekkür ediyorum."